Gemeentebestuur Wommelgem is getreuzel beu en beslist zelf mondmaskers aan te kopen: “Zelf in actie schieten om onze bevolking te beschermen” ADA

28 april 2020

16u05 16 Wommelgem Het gemeentebestuur van Wommelgem heeft beslist niet langer te wachten op acties van de federale regering omtrent mondmaskers. Daarom plaatste de gemeente zelf een bestelling bij een Duitse leverancier. “Elke inwoner ouder dan 12 jaar zal een gratis mondmasker krijgen”, zegt burgemeester Frank Gys (N-VA).

“Als de federale regering blijft talmen, dan ondernemen wij zelf actie.” Dat zegt burgemeester Frank Gys naar aanleiding van de communicatie van de Veiligheidsraad. Die stelt dat het dragen van mondmaskers een cruciale rol zal spelen in het afbouwen van de strenge coronamaatregelen. “Alleen komt er heel weinig actie vanuit de federale regering en dus hebben wij als bestuur beslist zelf in actie te schieten zodat wij onze bevolking kunnen beschermen”, zegt Gys.

Daarom bestelde de gemeente bij een Duits bedrijf voor elke inwoner ouder dan 12 jaar een mondmasker. “Binnen twee weken komen deze maskers binnen en dan kunnen we starten met de verdeling. Het gaat om stoffen mondmaskers die wasbaar zijn op 95 graden waardoor ze dus herbruikbaar zijn. Het gaat om heel degelijk materiaal en bestaat uit twee lagen.”

Afhaalpunten

Eens de mondmaskers geleverd zijn, zal de gemeente die verdelen onder de bevolking. Hoe dat in zijn werk zal gaan, wordt nu bekeken. “Waarschijnlijk zullen we een honderdtal afhaalpunten in de gemeente organiseren waar bewoners op bepaalde tijdstippen hun exemplaar kunnen komen ophalen aan de hand van hun adres. Zo hebben wij een overzicht wie al een mondmasker heeft en wie nog niet. De mondmaskers zullen gratis zijn voor de inwoners.” Ook alle leerkrachten van de vier scholen zullen mondmaskers krijgen.

Doordat heel wat evenementen niet kunnen doorgaan, heeft het bestuur dat vrijgekomen budget gebruikt voor de aankoop van de mondmaskers.

