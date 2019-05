Gemeente zoekt oorlogsverhalen voor 11 novemberviering ADA

28 mei 2019

09u58 2

De gemeente Wommelgem is op zoek naar oorlogsverhalen die tijdens de 11-novemberherdenking van dit jaar verteld kunnen worden. De werkgroep is gestart met de eerste voorbereidingen. De 11 novemberviering staat dit jaar in het teken van de herdenking van ‘75 jaar einde Tweede Wereldoorlog’. “Voor deze editie willen we speciaal hulde brengen aan de vele burgerslachtoffers en de personen die verplicht tewerkgesteld werden in Duitsland. We zoeken daarom getuigenissen van of over mensen die deze ellende van nabij meegemaakt hebben. Het kan gaan om verhalen over de Eerste of de Tweede Wereldoorlog,” klinkt het.

Wie zulke verhalen heeft, kan zijn getuigenis bezorgen aan informatiedienst@wommelgem.be. Graag ten laatste op 30 juni.