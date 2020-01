Gemeente trakteert tijdens nieuwjaarsdrink en doet dat met herbruikbare bekers ADA

17 januari 2020

13u45 2 Wommelgem Het is een traditie in elke gemeente en ook in Wommelgem wordt er geklonken op het nieuwe jaar. De burgemeester, de schepenen en de raadsleden bieden de inwoners een drankje, soep, glühwein, warme chocolademelk en heerlijke frietjes aan. Nieuw dit jaar: herbruikbare bekers

De nieuwjaarsdrink is het ideale moment om met andere Wommelgemnaren een babbeltje te slaan, nieuwjaarswensen uit te wisselen en samen het glas te heffen De burgemeester, de schepenen en de raadsleden bieden jullie een drankje, soep, glühwein, warme chocolademelk en heerlijke frietjes aan.

Vanaf 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of petflesjes. Daarmee verdwijnt dus vanaf dit jaar het plastic bekertje op de Nieuwjaarsreceptie.

Voor de beker betaal je geen waarborg. In ruil voor dit comfort rekent de gemeente op medewerking van haar burgers. “We vragen om geen enkele beker op de grond te gooien of mee naar huis te nemen. Laat je beker gerust opnieuw vullen, heb je geen dorst meer, breng ze dan terug naar de voorziene inzamelpunten”, klinkt het.

Zondag van 13 tot 16 uur op de parking ‘t Candonckske.