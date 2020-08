Gemeente stelt inschrijvingen sportcursussen uit door coronacrisis ADA

07 augustus 2020

09u21 0 Wommelgem Op 10 augustus zouden normaal de inschrijvingen starten voor de sportcursussen in de gemeente maar door de coronacrisis worden die nu uitgesteld. De nieuwe inschrijvingsdatum is onder voorbehoud vastgelegd op 1 september.

Wie wilde badmintonnen, lijndansen of zijn of haar conditie wilde verbeteren tijdens de conditiemix, zou zich normaal op 10 augustus kunnen inschrijven voor de sportcursussen. Helaas laat de huidige coronacrisis en de daarbij horende maatregelen het niet toe die inschrijvingen te laten doorgaan.

De gemeente heeft de inschrijvingen daarom verplaatst naar 1 september maar ook die datum is onder voorbehoud. Inschrijven kan via de website van de gemeente. Lukt dat niet dan kan je terecht op het nummer 03-355 50 50. Op dinsdag 1 september (tussen 8 en 12.30 u) en op maandag 7 september (tussen 18 en 20 uur) kan je naar het onthaal komen van de dienst Vrije Tijd om de inschrijving in orde te brengen. Betalen kan enkel met bancontact.