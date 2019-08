Gemeente start proefproject rond schoolstraat voor meer verkeersveiligheid ADA

22 augustus 2019

16u08 0 Wommelgem Bij de start van het nieuwe schooljaar start de gemeente een proefproject rond schoolstraten. Het gedeelte tussen de Kerkplaats en de rotonde aan de Handboogstraat wordt bij aanvang van de school en het einde van de schooluren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De gemeente Wommelgem start een proefproject met zogenoemde ‘schoolstraten’. Een schoolstraat wordt voor en na school tijdelijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De weg is er voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs.

Concreet wordt er aan de ingang van de straat een mobiele nadar geplaatst. De verkeersborden op de nadar geven aan dat je gedurende 30 minuten het afgesloten gedeelte niet mag in- of uitrijden. Breng je je kinderen met de auto, parkeer je dan wat verder in de straat. De straat wordt afgesloten op maandag, dinsdag en donderdag van 8.10 tot 8.40 uur en van 15.20 tot 15.50 uur en op woensdag van 8.10 tot 8.40 uur en 11.55 tot 12.25 uur.

Op vrijdag staat de markt in de Dasstraat, dan is de schoolstraat niet van toepassing, tenzij de markt die schooldag naar het Scheersel verhuist.