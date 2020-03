Gemeente start platform waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden: “Veel nood aan solidariteit” ADA

17 maart 2020

17 maart 2020

Wommelgem Heel wat steden en gemeenten startten reeds een platform waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden om mensen in nood bij te staan. Nu springt ook de gemeente Wommelgem op die kar. Via de website van de gemeente kan je je aanmelden.

Vorige week werden er heel wat ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen getroffen om het coronavirus te vertragen en hopelijk snel een halt toe te roepen. Een moeilijke situatie die tegelijkertijd ook voor heel wat solidariteit zorgt in heel Vlaanderen.

Ook in Wommelgem duiken er heel wat mooie initiatieven op om andere Wommelgemnaren te helpen. “We kunnen dit alleen maar aanmoedigen en helpen graag een handje door in eerste instantie de vraag naar hulp en het aanbod in kaart te brengen. En om jullie daarna de weg naar elkaar te laten vinden”, klinkt het bij de gemeente.

Vrijwilligers die zich aanmelden moeten uiteraard in goede gezondheid zijn. En het spreekt voor zich dat van zodra de vrijwilliger ziektesymptomen vertoont, het vrijwilligerswerk wordt stopgezet. Ook mensen vanaf 65 jaar of mensen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben, komen niet in aanmerking om te helpen. Deze voorschriften zijn natuurlijk niet van toepassing voor mensen die telefonisch vrijwilligerswerk van thuis uit doen.

Via het onthaal op 03-355 50 50 kan je je aanmelden of via www.wommelgem.be.