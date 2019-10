Gemeente krijgt schuilhokken voor zwerfkatten cadeau ADA

01 oktober 2019

13u57 0 Wommelgem Goed nieuws voor de zwerfkatten in Wommelgem. De gemeente heeft twee kattenschuilhokken van de Vlaamse overheid gekregen.

Dinsdag werd het eerste schuilhok geplaatst in aanwezigheid van Lise Poelemans, schepen van Dierenwelzijn, en twee vrijwilligers van vzw Zwerfkat Wommelgem. In de buurt van het hok staat een bord met meer info zodat mensen weten waarvoor het hok er staat en de rust van de katten respecteren. Later deze week wordt het tweede kattenschuilhok geplaatst. Bovendien werden er al enkele hokken bijbesteld.

Om de zwerfkatten niet aan hun lot over te laten, werkt Lokaal Bestuur Wommelgem samen met de vzw Zwerfkat Wommelgem. De vrijwilligers van deze vzw vangen de zwerfkatten en brengen ze naar de dierenarts voor castratie of sterilisatie. Zo wordt getracht de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden. De zwerfkatten - die vaak schuw zijn en zo geen kans maken op adoptie - worden nadien terug vrijgelaten in hun vertrouwde omgeving. Sinds april vorig jaar moeten steden en gemeenten ook beschutting en voeder voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie terug vrijgelaten worden. Met de winter in aantocht komen de schuilhokken dus goed van pas. Nog beter zou zijn dat katteneigenaars zich aan de sterilisatieplicht houden, zo kan heel wat dierenleed voorkomen worden.