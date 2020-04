Geen evenementen tot en met 30 juni door coronavirus ADA

17 april 2020

15u28 0 Wommelgem Tot en met 30 juni zullen er geen evenementen plaatsvinden in de gemeente Wommelgem. Op die manier wil de gemeente de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Door snel duidelijkheid te scheppen wil burgemeester Gys de verenigingen onnodige kosten besparen.

Alle evenementen in de gemeente Wommelgem tot en met 30 juni zullen niet doorgaan. Dat heeft burgemeester Frank Gys (N-VA) beslist na overleg met de betrokken verenigingen. Gys wilde snel duidelijkheid scheppen zodat verenigingen tijdig maatregelen zouden kunnen nemen om onnodige kosten te vermijden.

Het gaat om de Meiboomplanting (Den Eigen Heerd), Rock ’n Jazz (’t Candonckske), De bedevaart naar Scherpenheuvel, Corrida (WAV) en de Sint-Jansfeesten.

“We beseffen dat dit een zware dobber is voor iedereen die er naar uitkeek om deel te nemen aan deze evenementen, maar we moeten nu deze maatregelen nemen om ieders gezondheid te beschermen. We dragen onze verenigingen een warm hart toe en nemen met deze duidelijke maatregel alvast een grote onzekerheid voor hen weg”, klinkt het bij de gemeente.