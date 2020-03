FOTOREEKS: Wommelgem in tijden van de coronacrisis: verlaten straten en slechts 13 positief geteste inwoners ADA

31 maart 2020

18u33 0

Net als de rest van Vlaanderen lijkt ook de gemeente Wommelgem verlaten. Hoewel de zon volop zijn best doet ons te plezieren met de eerste lentedagen, houdt iedereen zich strikt aan de opgelegde maatregelen. En dat heeft ook een impact op het aantal besmettingen in de gemeente. Slechts 13 mensen werden in Wommelgem positief getest op het coronavirus, dat komt neer op 1,01 inwoners per 1.000.

Volhouden is dus de boodschap!

Ontdekt hier hoe de rest van Vlaanderen het doet tijdens de crisis.