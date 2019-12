Feesten met oudejaar? Neem de feestbus en kom veilig toe op je bestemming ADA

11 december 2019

12u56 0 Wommelgem Tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn je veilig en gratis naar je bestemming en weer thuis. Zeven tramlijnen en tweeëntwintig buslijnen blijven de hele nacht van oud naar nieuw rijden. De gemeente Wommelgem kreeg 255 gratis tickets toegewezen

Dankzij de steun van Lokaal Bestuur Wommelgem kan je ook dit jaar gratis gebruikmaken van alle feestbussen en -trams van oud naar nieuw. Na registratie krijg je een e-mail van De Lijn met de instructies voor de activatie van jouw sms-oudejaarsticket.

Het sms-ticket is geldig van 31 december 2019 om 18 uur tot 1 januari 2020 om 23.59 uur. Je mag dan zo veel verplaatsingen maken als je wil. Per sms-ticket wordt er een kost van 0,15 euro aangerekend door je provider.

Wommelgem kreeg 255 tickets toegewezen. Wanneer dat aantal is overschreden, moet je 4 euro (+ 0,15 euro providerkost) betalen. Wens je niet te registreren dan kan je terecht in de Lijnwinkels of bij de chauffeur om je ticket aan te kopen.

Meer info vind je op www.delijn.be/oudejaar.