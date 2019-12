Een nieuwe dag, een nieuwe aanslag in het Antwerpse: granaat naar appartement geworpen in Wommelgem Sander Bral

03 december 2019

07u18 0 Wommelgem De Melkerijstraat in het Antwerpse Wommelgem werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een explosie. De politie bevestigt dat er een granaat geworpen werd naar een appartementsgebouw met vijf woningen. Ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse, niemand raakte gewond. Het is al de zesde aanslag in het Antwerpse in evenveel dagen.

“De explosie deed zich rond half vijf vannacht door”, bevestigt Johan Wonnink van de lokale politiezone Minos. “We hebben de appartementsblok met vijf wooneenheden laten ontruimen. Er zou inderdaad een granaat geworpen zijn. Niemand raakte gewond.”

De federale gerechtelijke politie en het labo voeren momenteel onderzoek. Ook het parket zal de site afstappen met de onderzoeksrechter.

Gisteren werd er een autohandel onder vuur genomen in de Wilrijk Oudebaan, wellicht de rechtzetting van een vergissing vorige week, toen in Ekeren een woning in de Oudebaan onder vuur werd genomen. Vorige week werden ook al woningen in Deurne en Merksem het target van een een granaat en werd er een man in Borgerhout neergeschoten. Wellicht zijn alle incidenten gelinkt aan de opgeflakkerde drugsoorlog in en rond Antwerpen.