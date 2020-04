E313 krijgt nieuwe asfaltlaag tussen Wommelgem en Ranst ADA

21 april 2020

11u07 0 Wommelgem Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf maandag 27 april grondige onderhoudswerken uitvoeren op de E313 tussen Wommelgem en Ranst, richting Hasselt. Over een afstand van ongeveer 7 kilometer de rechterrijstrook in de richting van Hasselt vernieuwd.

Tussen Wommelgem en Ranst wordt over een afstand van ongeveer 7 kilometer de rechterrijstrook in de richting van Hasselt vernieuwd. Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden worden de werken ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Tijdens die momenten moet het verkeer er over één rijstrook passeren. Overdag is enkel de rijstrook die wordt aangepakt afgesloten en zijn er meestal drie rijstroken beschikbaar. Enkel op zaterdag 2 mei wordt er ook overdag gewerkt en moet het verkeer over één rijstrook. Tegen maandagochtend 4 mei zullen de werken volledig afgerond zijn.

De werfzone begint kort voor het rondpunt van Wommelgem en loopt tot aan de snelwegparking in Ranst. Ter hoogte van de parking in Ranst wordt ook een kleiner gedeelte van de middelste rijstrook vernieuwd. De huidige verkeersluwe periode biedt een opportuniteit die het Agentschap Wegen en Verkeer maximaal wil benutten om werken op doorgaans zeer drukke snelweglocaties met zo weinig mogelijk hinder voor het verkeer uit te voeren.

De werken worden ’s nachts en in het weekend uitgevoerd om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. De op- en afritten van het complex Wommelgem (nr. 18) richting Hasselt worden tijdens de eerste twee nachten afgesloten. Verkeer voor de oprit wordt omgeleid via de calamiteitenroute P, verkeer voor de afrit wordt omgeleid via het complex Oelegem van de E34. De afrit naar de snelwegparking in Ranst wordt gedurende vier nachten afgesloten. Voor het verkeer op de E313 richting Antwerpen is er geen hinder.