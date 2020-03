Dronken bestuurder die Gerda (59) na 8 pinten dodelijk aanreed, ziet zelf geen verband met alcohol

Wommelgem

Dokwerker Danny V.L ontkent dat hij schuld treft aan de dood van Gerda Gielen (59) uit Wommelgem. De vrouw werd in de zomer van 2018 vlak bij haar woonst aangereden toen ze haar hondje aan het uitlaten was. V.L., die dronken achter het stuur was gekropen, wijt het ongeval aan de slechte zichtbaarheid.