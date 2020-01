DJ Jan V. verlegt zijn grenzen na topjaar 2019 want nu ook in het Sportpaleis: “Wat doet papa? Papa is een Deejay! Toon Verheijen

31 januari 2020

21u54 0 Wommelgem Jan Van Roy dacht dat hij in 2019 zowat het hoogtepunt had bereikt als dj in bijberoep , maar 2020 belooft nog een groter topjaar te worden dan voordien. Na zijn passage in de Moose Bar op Tomorrowland, mag hij komend weekend zowaar de Moose Bar XL in het Sportpaleis afsluiten. En ook Tomorrowland in Boom én de wintereditie staan op het programma. “Ja ik ging het rustiger aandoen, maar dit is gewoon geweldig. Met alle dank aan de mensen van Moose Bar, maar vooral mijn lieve vrouw én de kinderen.”

Hij is afkomstig van Antwerpen, woont in Wommelgem, kent Hoogstraten als geen ander door in Le Cirq meer dan regelmatig voor de muzikale sfeer te zorgen. DJ Jan V.vierde vorig jaar zijn 25ste jubileum achter de draaitafels, neen dat toch nog maar even niet. Want nadat hij vorig jaar al op Tomorrowland mocht staan in de Moose Bar, wordt het dit jaar nog spectaculairder voor Jan V. Hij mag in het Sportpaleis de boel afsluiten op de eerste dag van Moose Bar XL. Van 4 tot 5 uur. De sluit dus. Met andere woorden: dat moet er ‘boenk’ op zijn. “Ik ben een Antwerpenaar en ging vroeger meer dan eens naar het Sportpaleis. Bij elk concert dacht ik dan wel eens: wat zou het toch fantastisch zijn om hier ooit te staan voor zo’n publiek. Nu is het dan plots zover. Eerlijk: het geeft me nu al kippenvel en ik sta er nog niet eens. DJ zijn in de grootste zaal in je stad. Een kick. Zo simpel is het.”

Steun

Jaren geleden gaf Jan Van Roy al eens aan: ik denk dat ik het wat rustiger aan ga doen. Het nachtleven, een gezin. Het weegt wel. Maar kijk. Het draaien is een microbe. Mensen een avond plezier bezorgen is een microbe. Sfeer maken is een microbe. “En pas op, ik ben echt wel selectiever geworden. Maar als je die kans krijgt van de mensen achter Moose Bar, naar Towmorrowland mag gaan, nu naar het Sportpaleis en opnieuw naar Tomorrowland mag en zelfs de wintereditie mee mag verzorgen als DJ: dan ga je”, vertelt Jan. “Ik ben er die mensen enorm dankbaar voor. Maar zeker ook mijn gezin. Ik ben bijna elk weekend weg, want ik draai ook nog in een aantal danscafés in Antwerpen zoals de Dirty Rabbit. Dat weegt wel. Maar mijn vrouw en kinderen steunen me. Ze weten dat ik dit enorm graag doe. Onze oudste is 4 en is ook helemaal ‘in to music’. Hij danst nu al mee op de muziek van Moose Bar. Als je vraagt wat papa doet, is het antwoord steevast : papa is deejaaaaaay. En ze weten ook dat papa op zondagmorgen iets langer moet slapen (lacht).”

Bucketlist

De bucketlist. Een modewoord dat iedereen wel eens durft te gebruik of alleszins toch ergens in gedachten heeft. “Ik dacht dat ik de mijne na Tomorrowland vorig jaar wel had afgevinkt, maar kijk inderdaad: 2020 lijkt nog straffer te worden”, grijnst Jan wanneer we afspreken in de Moose Bar in Antwerpen. “Vijf jaar geleden had ik dit echt niet durven denken. Laat staan durven dromen. Ergens besef ik ook: ik nader de vijftig. Zolang ik dit kan blijven doen, ben ik een meer dan gelukkig mens. Soms denk ik: ik hou het nog even vol totdat een van de kinderen zegt: hey papa, blijf jij maar in de zetel zitten. Ik ga vanavond wel even draaien. Wie weet. Ik was ook 15 toen ik met de muziek begon. Wie weet is de toekomst al verzekerd.”