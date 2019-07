DJ Jan V. sluit zondagavond Moose Bar af op Tomorrowland: “Een droom die in vervulling gaat” Jan Van Roy uit Wommelgem al decennia actief in Antwerpen en de Kempen Toon Verheijen

15 juli 2019

11u40 8 Wommelgem DJ Jan V., alias Jan Van Roy (43), kan een punt op zijn bucketlist schrappen. Na meer dan 25 jaar achter de draaitafels te staan als DJ Jan V. krijgt hij dit weekend de eer om Tomorrowland in Boom mee af te sluiten op de stage van de Moose Bar. “Het moet en zal één groot feest worden”, lacht de allround-dj uit Wommelgem die in tal van Antwerpse clubs actief was of is, in alle discotheken al wel eens draaide en tientallen trouwfeesten en fuiven voor zijn rekening nam.

Jan Van Roy nam meer dan 25 jaar geleden voor het eerst plaats achter de draaitafels. Radio Contact, Topradio Antwerpen, talloze fuiven en feesten, clubs als Missing Link, café De Prof, Red & Blue, Café d’Anvers, de Absinthbar of The Dirty Rabbit. Jan stond er overal. Ook in de Noorderkempen maakte hij naam als als dj in het vroegere ’t Verschil of feestzaal Le Cirq in Hoogstraten. “Tomorrowland stond nog op mijn bucketlist, dus ik ben enorm tevreden dat ik die kans nu krijg”, lacht Jan Van Roy. “Toch wel een beetje een bekroning na meer dan 25 jaar plaatjes draaien.”

Moose Bar

De après-skibar Moose Bar is een idee van discotheek Versuz en vond ondertussen in tal van grote steden plaats en maakte vorig jaar met succes zijn intrede op Tomorrowland. Op zondag 21 juli krijgt DJ Jan V. de eer om de stage af te sluiten vanaf 22 uur. “Dat ik als laatste de boel mag sluiten, maakt het plaatje helemaal compleet”, zegt Jan Van Roy. “Ik besef ook dat het er dan wel ‘boenk’ moet op zijn.” Soms wordt er nogal lachend gedaan over de Moose Bar omdat daar ook zelfs de Romeo’s hun opwachting maken. “Maar de sfeer is er enorm”, vertelt dj Jan V. “Het is compleet iets anders als de andere podia op Tomorrowland, maar de stage staat wel bomvol. Een uitdaging dus om iedereen op de dansvloer te krijgen én te houden. Het is voor mij als dj misschien wel een van de meest vermoeiende sets om te spelen (lacht). Een unieke ervaring. Dat staat vast. Het leuke aan zo’n set is dat je compleet uiteenlopende muziekgenres kan draaien.

Hobby

DJ Jan V. vertelde vier jaar geleden in een interview dat hij veertig ging worden en ook papa. Hij zou het rustiger aan gaan doen. Ondertussen is hij voor de tweede keer papa geworden, maar het draaien kan hij nog niet missen. “Dat rustiger aan doen, is inderdaad niet helemaal gelukt”, lacht Jan. “Maar mijn vrouw steunt me ten volle en dat is uiteraard ook belangrijk. Want muziek draaien is vooral nachtwerk uiteraard. Ik merk wel dat het recupereren moeilijker wordt, maar dat zal de combinatie zijn van ouder worden én twee kinderen hebben (lacht). Muziekdraaien, het blijft een hobby die misschien een beetje uit de hand gelopen is. Maar zolang we het graag doen, wil ik mensen blijven doen bewegen op de dansvloer. En als volgende zondag tijdens pakweg ‘You never walk alone’ iedereen in de Moose Bar uit volle borst meezingt, dan weet ik dat ik weer kippenvel zal krijgen. En daarvoor doen we het: mensen laten genieten. Mensen plezier laten maken. Mensen uit de bol doen gaan. Zondag geven we er alvast een lap op.”