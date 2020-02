Dinner party op sterrenniveau: topchef komt bij jou zevengangen menu koken David Acke

08 februari 2020

19u19 0 Wommelgem Na een leerzaam avontuur in restaurant Likoké in het Zuid-Franse dorpje Les Vans, zijn Anthony Stoop en Julie Van Gool terug in Wommelgem. Het koppel leerde elkaar vier jaar geleden kennen in het restaurant van Piet Huysentruyt. Anthony was er toen sous-chef, Julie werkte er in de zaal. Nu hebben ze de warme zuiderzon achtergelaten voor een nieuw avontuur: culinair koken bij mensen thuis.

Twee jaar geleden stelden Julie (22) en Anthony (28) zich de vraag hoe ze hun toekomst zagen evolueren. Anthony is op dat moment al chef én medezaakvoerder in het sterrenrestaurant Likoké van Piet Huysentruyt en Julie zorgt er voor de klanten. En dan toch die vraag: waar willen we heen met ons leven?

“We hebben samen heel lang nagedacht over die vraag. Welk leven zagen we voor ons. Wilden we verder in het zuiden van Frankrijk of keren we terug naar België. Het familiale heeft in die beslissing voor mij een belangrijke rol gespeeld”, vertelt Julie. “Bovendien wilde we graag een kindje. Als we ervoor kozen ons Frans avontuur verder te zetten, dan kies je meteen ook voor een bepaalde levensstijl.” Het duo besloot terug te keren naar Wommelgem.

Anthony stapte uit de zaak. Maar niet zonder culinaire plannen, niet zonder grote ambities. Wat als we nu eens culinair gaan koken bij de mensen thuis. Een sterrenmenu aan huis als het ware. Niet gebracht met een puffende brommer met achterop een bak gemonteerd maar huisbereid. Letterlijk. “Het idee is ontstaan door klanten van Likoké. Het restaurant is drie maanden dicht en klanten vroegen wel eens of we niet eens bij hen wilde koken ondertussen. Om te lachen natuurlijk maar eigenlijk vonden we dat geen slecht idee”, vertelt Anthony.

Schranzen

Schranzen, zo zal het concept heten. “Mensen kunnen kiezen tussen een 5 of 7-gangen menu met een prijs van 95 en 125 euro per persoon, exclusief bijpassende wijnen. Afhankelijk van wat je juist wil, kan die prijs natuurlijk nog schommelen. Het menu wordt enkele dagen van te voren afgesproken. Uiteraard houden we rekening met allergieën en vegetariërs”, zegt Anthony. De sausen en andere voorbereidingen worden door Anthony en Julie op voorhand gedaan maar alles wat à la minute bereidt moet worden, is dus bij de mensen thuis. Maar is elke keuken wel geschikt om gastronomisch te koken? “We hebben heel veel eigen materiaal dat we meepakken. Denk maar aan potten en pannen, messen en zelfs een kookvuur als dat nodig is. Nu, we zitten in een hogere prijsklasse dus ik vermoed dat die keukens ook wel in orde zullen zijn”, lacht de kok.

Schranzen is een tijdelijk concept in afwachting van hun nieuw restaurant “ergens in de provincie Antwerpen.” Over de locatie willen ze nog niets kwijt en ook de naam van het restaurant houden ze nog even voor zich. “Eens alle vergunningen in orde zijn, zullen we met het nieuws naar buiten komen.” En zo blijft dat mysterie nog even behouden.

www.schranzen.be.