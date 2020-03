Dierenasiel Wommelgem neemt maatregelen: adoptie niet mogelijk maar verzorging van dieren blijft doorlopen ADA

21 maart 2020

12u28 0 Wommelgem Coronacrisis of niet, in het dierenasiel van Wommelgem blijven vrijwilligers zich inzetten voor de dieren. Wel onder strikte veiligheidsmaatregelen maar met zo min mogelijke impact voor de dieren. Dieren adopteren is voorlopig niet mogelijk.

In het dierenasiel Het Blauwe Kruis in Wommelgem is nog bedrijvigheid te bespeuren. Dat kan ook niet anders met tientallen honden en katten. Coronacrisis of niet, die dieren hebben hun dagelijkse verzorging nodig. Hetzij onder strikte veiligheidsmaatregelen. “Enkel medewerkers mogen binnen en ook de dierenarts komt steeds zijn ronde doen. De dieren niet verzorgen tijdens deze crisis is geen optie”, zegt Vanessa van het asiel.

Wel zijn er enkele veranderingen doorgevoerd. Zo is het adopteren van dieren momenteel niet mogelijk. De wandelingen gaan nog steeds door maar met een veilige afstand tegenover elkaar. Ook dragen de verzorgers handschoenen. Zo willen ze besmetting door het aanraken van de poorten vermijden.