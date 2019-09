Dierenasiel Wommelgem kondigt strengere controles aan nadat geadopteerde hond mishandeld werd ADA

03 september 2019

17u33 82 Wommelgem Chivas, de Engelse Bull Terriër die mishandeld werd door zijn baasje, is opnieuw opgenomen in het asiel van Wommelgem. Het pleeggezin dat de hond opving, heeft beslist hem niet te adopteren. In het asiel kan Chivas nu tot rust komen. Het asiel laat ook weten strengere adoptievoorwaarden te zullen hanteren om dergelijke voorvallen te vermijden in de toekomst.

“We zullen dus terug op zoek gaan naar een definitieve thuis voor Chivas, maar zo ver zijn we nog niet”, klinkt het bij het asiel. Meer nog, Chivas zal voorlopig even in het asiel blijven omdat hij daar het meest tot rust komt na de gebeurtenissen van vorige week. “Hij verblijft een deel van de tijd in het asiel, en mag ook regelmatig mee naar huis.”

Door de recente gebeurtenis waarbij Chivas geadopteerd werd en mishandeld onder het mom van opvoeding, heeft het asiel beslist om de adoptieprocedure te verstrengen. “Er zal gewerkt worden met voorcontroles en referenties, en er zullen extra maatregelen zijn voor rassen als Bul Terrier en Stafford, die toch vaker in de verkeerde handen terecht komen.” Chivas zal wanneer hij volledig tot rust gekomen is opnieuw geadopteerd kunnen worden. Al zullen die nieuwe baasjes wel extra streng gecontroleerd worden.

Ondertussen is de petitie die pleit voor een zwarte lijst voor mensen die geadopteerde dieren mishandelden al 11.000 keer getekend. “Maar vanuit de hoek van minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts blijft het oorverdovend stil. We zouden heel graag de handtekeningen overhandigen”, besluit initiatiefneemster Leen van den Broeck.

In een filmpje op Facebook zag je hoe Chivas hard wordt aangepakt door zijn nieuwe baasje. Hij trapte de hond meermaals in de ribben en sloeg zijn hoofd tegen de grond. Volgens P.N. hoor je deze honden op die manier op te voeden. Toen het asiel de beelden zag, haalden ze Chivas daar meteen weg.