Diabetespatiënte Maartje (22) op weg met fiets naar Barcelona: “Elke afgelegde kilometer is een mijlpaal” ADA

02 juli 2019

16u44 0

Maartje Roskams (22) is dinsdagochtend vertrokken richting Barcelona. Ze zal de volledige 1.500 kilometer per fiets afleggen. Met het huzarenstukje wil Maartje aantonen dat ook mensen met diabetes in staat zijn tot bovenmenselijke prestaties en tegelijk wil ze geld inzamelen voor de mensen die lijden aan deze ziekte waar ze zelf mee te kampen heeft.

Vrienden en familie verzamelden om 9 uur aan sportcentrum ‘t Brieleke in Wommelgem om Maartje gepast uit te zwaaien en haar een hart onder de riem te steken. “Het zou een enorme overwinning zijn om Barcelona op de fiets binnen te rijden maar elke afgelegde kilometer is al een mijlpaal voor mij”, zegt Maartje.

De jongedame is niet aan haar proefstuk toe. Eerder beklom ze ook al de Stelvio voor Climbing for life. Maartje hoopt rond 22 juli in Barcelona aan te komen.

Wie haar financieel wilt steunen kan dat op steun.diabetes.be/project/21226.