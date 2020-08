Cateraars luiden alarmbel voor coronamaatregelen: “Wij zijn ook horeca” Ben Conaerts

02 augustus 2020

17u13 0 Wommelgem Vlaamse cateraars en feestzaaluitbaters worden hard getroffen door de maatregelen om Covid-19 in te perken. Onder impuls van Ilse Delaere van cateringbedrijf Cook & Style uit Wommelgem is een werkgroep opgericht om daar verandering in te brengen. Zij pleit onder meer voor meer ondersteuning vanuit de overheid. “Wij lijken een vergeten groep, maar wij zijn óók horeca.”

Ilse Delaere heeft met Cook & Style al 15 jaar haar eigen cateringbedrijf in Wommelgem. Maar door de coronamaatregelen ziet ze de toekomst van haar zaak in gevaar komen. Enerzijds was er de maandenlange verplichte sluiting, anderzijds is er de huidige maatregel om privéfeestjes te beperken tot maximaal tien personen. “We begrijpen die maatregel, maar dat is gewoonweg niet haalbaar”, zegt ze. “Sinds de beperking van tien personen is opgelegd zijn al onze geplande evenementen geannuleerd en krijgen we geen nieuwe opdrachten meer binnen. Niemand wil feestjes met slechts tien personen. Ondertussen blijven de vaste kosten – boekhoudkosten, verzekeringen, leasingen, afbetalingen – gewoon doorlopen.”

Het stoort Delaere dat er vooral aandacht wordt geschonken aan de noden van restaurants en de cafés, terwijl die nog wel steeds open kunnen blijven. “De overheid maar ook de vakfederaties hebben tot nu toe weinig oog gehad voor cateraars en feestzaaluitbaters. Wij lijken wel een vergeten groep. Maar wij zijn óók horeca”, onderstreept ze.

Werkgroep

Vele cateraars en feestzaaluitbaters deden tijdens de sluitingsperiode een beroep op de hinderpremie van de overheid. Maar bij een aantal onder hen wordt nu een teruggave van de premies gevraagd. De reden: zij hebben geen eigen gelagzaal. “Maar wat is het verschil met het bedienen van mensen thuis, in een feestzaal, op een eventlocatie of voor een seminarie in een hotel? We vinden dat we evenveel recht hebben op dezelfde ondersteuning en premies”, aldus Delaere.

Zij is dan ook een werkgroep gestart met de bedoeling de situatie waarin zij en haar collega’s vandaag zitten aan te kaarten. De groep ‘Catering & Feestzalen’ telt al meer dan 400 geverifieerde Vlaamse cateraars en feestzaaluitbaters die voor hun belangen willen opkomen. Het doel van de community is om zoveel mogelijk catering en feestzalen te groeperen, te vertegenwoordigen en hen te helpen bij de dagelijkse uitvoering van hun activiteit.

Sluiting tot 2020

“In overleg met Voka en Unizo willen we de noden van de cateraars en feestzaaluitbaters in kaart te brengen”, zegt Delaere. “We vragen hen om een vragenlijst in te vullen waarin we peilen naar het verlies dat zij hebben geleden in vergelijking met het vorige jaar. Op basis van de cijfers die we al hebben, kunnen we spreken van een rampzalig jaar, met een omzetverlies van 97 procent. Aan de hand van die gegevens stellen we een dossier samen om de eisen van onze sector kracht bij te zetten.”

De werkgroep pleit onder meer voor een sluiting tot eind 2020 in het belang van de volksgezondheid, maar dan wel met de nodige ondersteuning uiteraard. “Openblijven zoals nu is gezien de omstandigheden alleen maar de problemen en de verliezen groter maken”, klinkt het. “We willen wel kleine opdrachten en leveringen mogen uitvoeren om ons de kans te geven te overleven en ons businessmodel aan te passen.”