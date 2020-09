Buurtbewoners maken kennis met het Fort van Wommelgem tijdens informatiewandeling: “Stilaan tijd om keuzes te maken waar we met het fort naartoe willen” ADA

27 september 2020

15u38 0 Wommelgem Het gemeentebestuur van Wommelgem organiseerde zondagmiddag een eerste in een reeks van vele informatiemomenten rond de toekomst van het Fort. Via een wandeling konden nieuwsgierigen kennismaken met het fort en de verschillende functies die het heeft. Een veertigtal mensen kwam opdagen.

“De mensen zagen het echt als een infomoment en stelden oprecht geïnteresseerde vragen”, vertelt schepen Ann Theys (N-VA). “Het infomoment was er voor iedereen maar we merkten dat vooral buurtbewoners maar ook mensen die het fort eigenlijk niet zo goed kennen langskwamen.”

Tijdens de wandeling werden de mensen geïnformeerd aan vier standjes. “Het eerste standje dieper in over het waarom er een nieuw plan komt voor het fort”, gaat de schepen verder. “Daarna kwam natuur, het erfgoed en het sociaal-culturele aspect aan bod.”

Het Fort van Wommelgem is dringend aan restauratie toe en er moet nagedacht worden hoe de beschermde luiken - natuur en erfgoed - een harmonieus geheel kunnen vormen. “Daarom is dit plan zo belangrijk. Als gemeente kunnen we dat financieel niet aan maar dankzij een plan kunnen we subsidies krijgen. Daarom stelden we al een beheerplan op dat ondertussen al naar de bevoegde instanties is opgestuurd. Dat plan kan je opvatten als een oplijsting van alle mogelijkheden die er zijn. Het gaat om mogelijkheden, er staat dus nog helemaal niets vast”, aldus Theys. Dat beheerplan is nu in pre-advies.

Aan de hand van de informatiemomenten met de buurtbewoners, zal de gemeente nu ook een bestemmingsplan opstellen en zal daarbij luisteren naar de feedback van de Wommelgemnaar. “Nu moeten we stilaan keuzes beginnen maken. Wat gaan we doen met de natuur? Hoe gaan we die natuur integreren in het sociaal-culturele aspect dat het fort heeft? Daarom zullen er de komende maanden nog heel wat momenten georganiseerd worden. Voor het opstellen van het beheerplan rekenen we toch al gauw op een één jaar.