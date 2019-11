Buurt opgeschrikt door brand in magazijn Patrick Lefelon

20 november 2019



Rond 4 uur is er vannacht een brand uitgebroken in een opslagplaats achter een woning in de Gulkenrodestraat op de grens van Borsbeek en Wommelgem. De loods stond al snel in lichterlaaie. Enkele bewoners uit de onmiddellijke omgeving werden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond.