Burgemeester Frank Gys reageert in open brief op mobiliteitsproblemen: “Wij zitten met de gebakken peren maar we moeten hier samen door” David Acke

17 januari 2020

12u36 0 Wommelgem De auto nemen in Wommelgem, je moet er dezer dagen maar goesting in hebben: alsof de vertraging aan de werken aan de rotonde van de Lindekens nog niet genoeg was, ging deze week de ‘brokkelbrug’ over de E313 definitief dicht, met alle verkeersproblemenvan dien. Burgemeester Frank Gys reageert nu in een open brief en belooft maatregelen.

Het lijkt alsof Murphy himself er zich heeft mee gemoeid in Wommelgem waardoor de gemeente op vlak van mobiliteit volledig stilstaat. Net na Kerstmis kwam het bericht dat de brug die Wommelgem en Wijnegem met elkaar verbindt over de E313 afgesloten moest worden. Er vielen brokstukken naar beneden en verder onderzoek moest uitwijzen wat de oorzaak was en vooral, de gevolgen. Die gevolgen zijn ondertussen duidelijk en keihard. Het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de brug, besloot de brug definitief te sluiten tot de nieuwe brug in 2022 gebouwd zou worden.

Afgesloten van buitenwereld

Gevolg: Wommelgem lijkt wel van de buitenwereld afgesloten en dat is het gemeentebestuur ook niet ontgaan. Burgemeester Frank Gys reageert in een open brief aan de bevolking. “Ter verduidelijking en om verschillende misverstanden die circuleren op sociale media uit te klaren”, zegt hij.

Met het Vlaams Gewest is er tijdens een overleg op aangedrongen om de brug over de E313 sneller te vervangen dan 2022. Maandag staat er een nieuw overleg gepland

“Twee van de drie mogelijkheden die er zijn om de autostrade te kruisen, liggen gelijktijdig uit. Aan de rotonde van de Lindekens liepen de werken vertraging op onder meer omdat we tijdens de werken stootten op een stort van vroeger. Daardoor konden de finale werken niet afgerond worden voor de winterperiode en zullen de werken pas opgeleverd kunnen worden in maart”, zegt Gys. De wet van Murphy.

“De brug van de Torenstraat en Wijnegemsteenweg is dan weer door Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Als gemeente staan we hier machteloos tegenover. Die brug is niet van de gemeente en wij kunnen en mogen daar niets aan doen op gebied van beheer, onderhoud en herstelling maar wij zitten wel met de gebakken peren.” Opnieuw, wet van Murphy.

Sluipverkeer

Maar de gevolgen zijn niet te overzien. Het sluipverkeer dat zich een andere weg zoekt, doet dat vooral door het centrum van de gemeente. “En nog eens aan een veel te hoge snelheid”, stelt de burgemeester. Maar die wil niet bij de pakken blijven zitten en stelt maatregelen voor. “Voor de straten die op de wegomlegging, liggen zullen er snelheidsremmende maatregelen geïnstalleerd worden. Het stuk Doornaarstraat naast de brug wordt voor auto’s opengesteld, enkelrichting. Dit zal ervoor zorgen dat er minder auto’s op de omleiding terechtkomen en de KMO-zone vlotter bereikbaar wordt. Op lange termijn is er met de aannemer bekeken wat er mogelijk is om te trachten de werken aan de rotonde iets vroeger op te leveren.” En ook met het Vlaams Gewest is tijdens het overleg erop aangedrongen om de brug Torenstraat-Wijnegemsteenweg sneller te vervangen dan 2022. Volgend overleg staat op maandag gepland.

“We begrijpen ten volle het gevoel en de frustraties die er momenteel leven, zowel bij de bedrijven van de kmo-zone, de lokale handelaars, de mensen die wonen op de omleiding en al de burgers van ons Wommelgem die hierdoor getroffen zijn. Dit is sowieso een rotte periode waar we samen door moeten maar we doen er alles aan om de hinder in de mate van het mogelijke te beperken”, besluit Gys.