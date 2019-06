BS ‘t Laar krijgt 5.000 euro subsidie voor aanleg nieuwe fietsenstalling ADA

21 juni 2019

12u05 0 Wommelgem Kleuter- en basisschool BS ‘t Laar in Wommelgem krijgt een subsidie van 5.000 euro van de Provincie Antwerpen voor de aanleg van een nieuwe fietsenstalling. In totaal deelt de provincie 37.000 euro uit aan dertien verkeersveilige initiatieven.

Elf scholen van het basisonderwijs en twee gemeenten krijgen in totaal 37.000 euro aan subsidies voor investeringen in de verkeersveiligheid. Het gaat over basisscholen uit Deurne, Boom, Herselt, Kontich, Mechelen, Merksplas, Mol, Vosselaar en Wommelgem. Ook de gemeenten Edegem en Ravels ontvangen een subsidie. Met het label 10op10 ondersteunt de provincie Antwerpen scholen en gemeenten bij de aankoop van materialen voor verkeerslessen, een fietsenstalling of een verkeersveilige schoolomgeving.

Ouders willen graag dat hun kind de fiets veilig en comfortabel kan stallen. Daarom breiden ‘t Laar en de scholen Heilig Graf hun stalling uit. De provincie subsidieert fietsenstallingen om kinderen en ouders extra te motiveren om voor de fiets te kiezen. Een veilige en droge stalplaats draagt daar toe bij.

“De provincie Antwerpen ondersteunt via 10op10 de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving kunnen oefenen of initiatieven om de school verkeersveiliger te maken. Zo bereiden ze zich op jonge leeftijd voor om zich veilig in het verkeer te verplaatsen”, vertelt Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.