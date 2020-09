Brutale inbraak in heemmuseum De Kaeck: “Een zware slag voor onze heemkring” Jasper van der Schoot

02 september 2020

18u50 0 Wommelgem Het heemmuseum De Kaeck in Fort 2 in Wommelgem betreurt het verlies van een grote hoeveelheid waardevolle objecten. Inbrekers gingen er maandag vandoor met onder meer een ‘broodpenning’, een aanzienlijke hoeveelheid munten, assignaten uit de Franse Revolutie, fossielen van een walvis en varens, religieuze gebruiksvoorwerpen en meer. De Heemkundige kring heeft er weinig vertrouwen in dat de stukken zullen worden teruggevonden.

Toen de Fortvrienden, een vereniging die helpt in het onderhoud van Fort 2, maandag het terrein betrad, bemerkten ze onmiddellijk dat er iets niet pluis was. “De inbrekers waren duidelijk voorbereid”, aldus Herman Meeus van de Wommelgemse Heemkundige Kring. “Eerst hebben ze geprobeerd met een koevoet het frame van de deur te forceren. Toen dat faalde trachtten ze de cementlaag rond de zware metalen deur te verwijderen. Uiteindelijk hebben ze gewoon een gat gehakt rond het slot zelf en zijn ze zo binnen kunnen komen”.

Het verlies is aanzienlijk. De inbrekers zijn aan de haal gegaan met onder meer een ‘broodpenning’, een pronkstuk van het museum dat geslagen werd in 1793 ter ere van de dood van de laatste heer van Wommelgem, Simon Joseph Charles de Neuf. “Daarvoor zou je op een veiling zeker enkele duizenden euro’s kunnen krijgen”, verduidelijkt Meeus. Ook een grote verzameling munten, een ‘assignaat’ uit de Franse Revolutie en een waardevolle grammofoon werden ontvreemd. Volgens Meeus was er minstens een bestelwagen nodig om de volledige buit het fort uit te krijgen.

Kunstkenners of niet?

De lokale recherche van politiezone Minos heeft inmiddels een sporenonderzoek verricht en wacht nu op resultaat van het labo. Volgens Eddy Smits, voorzitter van de Heemkundige kring, en Herman Meeus leken de inbrekers kunstkenners, maar hebben ze ook vreemd gehandeld. “Enerzijds hebben ze de meest waardevolle objecten uit ons museum gestolen, zoals de broodpenning en een van onze assignaten”, verduidelijkt Meeus. “Anderzijds zit er bij hun buit ook een aantal fossielen die noch zeldzaam noch waardevol zijn. Ook is een kastje met duur zilveren servies onaangeroerd gebleven, terwijl vrijwel alle andere kasten zijn geforceerd.”

Het heemmuseum is al open sinds 2010 en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het huisvest(te) enkele van de meest kostelijke voorwerpen uit de geschiedenis van Wommelgem en omstreken. “Wij vormen eigenlijk het collectief geheugen van Wommelgem”, vertelt Meeus. “Als zodanig leveren wij een dienst aan Wommelgem en mogen wij daarom van de gemeente gebruik maken van de gebouwen in Fort 2. Dat maakt de klap des te harder. Niet enkel zijn onze gebruikelijke evenementen waarmee we geld in het laatje brengen afgelast vanwege corona, maar nu zijn we ook nog onze belangrijkste collectiestukken kwijt.”

Rommelmarkt en zwarte markt

Meeus heeft weinig vertrouwen dat de stukken nog zullen worden teruggevonden, maar hoopt op goede resultaten in het politieonderzoek. “Deze stukken leveren het meeste geld op via een veiling, maar dat kunnen de dieven niet riskeren omdat de items gezocht worden door de politie. Hen traceren wordt dus moeilijk.” Het lijkt dus waarschijnlijker dat de inbrekers de goederen via rommelmarkten en de zwarte markt zullen proberen te verhandelen. “En het is ook nog mogelijk dat bijvoorbeeld die broodpenning in opdracht van iemand is gestolen”, aldus Meeus.

Ondertussen gaat de heemkundige kring overleggen welke toekomstige veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. “Voor de plaatsing van camera’s hebben wij onvoldoende financiële middelen”, stelt Eddy Smits. “Mogelijk kan een zware stalen poort voor de deur een extra hindernis vormen voor inbrekers.”