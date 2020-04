Brand bij bedrijf in Veldstraat: twee lichtgewonden Sander Bral

21 april 2020

22u59 0 Wommelgem In de Wommelgemse Veldstraat brak er dinsdagavond brand uit in een bedrijfspand waar een woning aan verbonden is. Twee personen probeerden het vuur te blussen voor de brandweer arriveerde. Ze raakten daarbij lichtgewond.

De brand ontstond wellicht aan een airco-unit en bracht veel rook met zich mee. De brandweer had de situatie snel onder controle maar had nog heel wat werk om de rook uit het gebouw te krijgen. De twee personen die de brand probeerden te blussen vooraleer de brandweer arriveerden, ademden te veel giftige rook in en werden ter controle naar het ziekenhuis gevoerd.