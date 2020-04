Bestuurder dan toch niet vrijuit voor dodelijk ongeval na acht pinten? Parket in beroep tegen vrijspraak

Jonathan Bernaerts

07 april 2020

19u27 6 Wommelgem Er komt een nieuw proces over de dood van Gerda Gielen (59) uit Wommelgem. Het Antwerpse parket heeft dinsdag namelijk beslist om in beroep te gaan tegen de Er komt een nieuw proces over de dood van Gerda Gielen (59) uit Wommelgem. Het Antwerpse parket heeft dinsdag namelijk beslist om in beroep te gaan tegen de vrijspraak voor de 54-jarige bestuurder die Gielen twee jaar geleden onder invloed van alcohol aanreed. “We krijgen nu een tweede kans om mama’s nagedachtenis te verdedigen”, reageert de familie van Gielen tevreden.

Het drama speelde zich op 18 augustus 2018 af in de Ternesselei in Wommelgem. Buurtbewoonster Gerda Gielen (59) was ’s avonds haar hondje aan het uitlaten, toen ze bij het oversteken door een BMW werd gegrepen. De vrouw overleefde de aanrijding niet.

Aanrijder Danny V.L. (54) bleef na het ongeval ter plaatse en biechtte meteen op dat hij gedronken had. Hij was na zijn werk op café gegaan en had naar eigen zeggen “acht pinten gedronken”. Een ademtest wees uit dat hij een alcoholconcentratie van 0,60 mg/l had, terwijl de wettelijke maximum op 0,35 mg/l ligt.

Slechte straatverlichting

Volgens Danny V.L. reed hij 60 km/u (de toegestane limiet op de Ternesselei is 70 km/u) en had hij het slachtoffer totaal niet opgemerkt toen ze de straat overstak. Na het ongeval stuurde het parket een verkeersdeskundige ter plaatse. Die stelde in een rapport dat de straatverlichting in de Ternesselei van slechte kwaliteit was.

De politierechter sprak Danny V.L. onlangs verrassend vrij voor onopzettelijke doding, het in gevaar brengen van een kwetsbare weggebruiker én het niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis. “Het is niet bewezen dat de aanrijding van de overstekende voetganger voor de bestuurder vermijdbaar was”, oordeelde de rechter, die in het vonnis onder meer verwijst naar de gebrekkige straatverlichting in de Ternesselei. “De voetganger werd voor V.L. pas zichtbaar werd toen die verscheen in de lichtbundel van zijn voertuig. Uit niets blijkt dat hij haar eerder kon opmerken. Er is dus geen oorzakelijk verband tussen de bewezen alcoholintoxicatie en de aanrijding.”

Aan het rijden in staat van alcoholintoxicatie werd Danny V.L. uiteraard wél schuldig geacht. De rechter legt hem daarvoor 1.600 euro boete op, waarvan 1.000 euro effectief, alsook een rijverbod van 45 dagen.

Hoger beroep

Het Antwerpse parket nam dinsdag de tijd om het vonnis uitgebreid te bestuderen. Volgens een woordvoerder is daarna beslist om hoger beroep in te stellen. Dit betekent dat het proces over de dood van Gielen opnieuw moet worden gevoerd, ditmaal voor de correctionele rechtbank.

De nabestaanden van Gielen reageren opgelucht. De vrijspraak had hen eerder erg zwaar geschokt. “We hebben altijd grote vraagtekens gehad bij de manier waarop het onderzoek is gevoerd. Tal van onze argumenten komen in het vonnis niet voor. We zijn dan ook ontzettend blij dat we nu een tweede kans krijgen om de nagedachtenis aan onze mama te verdedigen”, reageren dochter Wendy en haar man Peter.

De verdediging van Danny V.L. betreurt dat het proces moet worden overgedaan. “Het parket heeft blijkbaar besloten om deze zaak, die voor alle betrokken partijen hoogst pijnlijk is, niet af te sluiten. Dat kunnen wij enkel betreuren”, aldus advocaat Christian Clement.