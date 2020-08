Basisscholen ‘t Laar en Het Oogappeltje voorlopig nog niet naar GO! Onderwijs: bestuur stelt communicatiebureau aan om te bemiddelen met alle partijen ADA

De gemeentescholen 't Laar en Het Oogappeltje zullen volgend schooljaar dan toch niet de overstap maken naar het GO! Onderwijs. Het gemeentebestuur wil de komende maanden overleggen met directies en de schoolraden over de toekomst van beide scholen.

De afgelopen weken waren basisscholen ‘t Laar en Het Oogappeltje hét gespreksonderwerp in Wommelgem. Het bestuur wilde een overstap naar het GO! Onderwijs, de scholen wilden liever verder als gemeentescholen. Na veel vijven en zessen is er nu beslist dat idee enkele maanden in de koelkast te zetten en met alle partijen rond de tafel te zitten.

Het gemeentebestuur zal daarom een communicatiebureau aanstellen die de gesprekken als neutrale bemiddelaar zal begeleiden. De partijen hopen er binnen enkele maanden uit te zijn.