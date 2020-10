Auto vliegt paar keer over de kop op de Autolei in Wommelgem: baan weer vrijgegeven Jasper van der Schoot

09 oktober 2020

11u58 4 Wommelgem Twee personenwagens zijn op de Autolei in Wommelgem tegen elkaar gereden, waardoor één van de twee voertuigen enkele keren over de kop is gevlogen. De bestuurder is afgevoerd naar het ziekenhuis. Er was op de R11 een tijdlang verkeershinder, maar ondertussen is de weg weer vrijgegeven.

Rond half 11 vanmorgen kreeg de politie Zone Minos een melding dat twee auto’s tegen elkaar waren gebotst op de Autolei in Wommelgem, tussen de Herentalselei en de grote rotonde. Door de aanrijding vloog één van de auto’s enkele keren over de kop. De bestuurder raakte gewond, maar kon zelf uit de auto kruipen. Hij is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer en politie hebben de situatie inmiddels onder controle en alles is opgeruimd. Er was door het ongeval een tijdje veel verkeershinder. De R11 was even afgesloten en vanuit Mortsel stond alles stil. Inmiddels is de baan weer vrijgegeven.