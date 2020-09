Alfdan De Decker via Gooikse Pijl naar titelstrijd: “BK zal bij aansnijden lokale ronden volledig ontploffen” Hans Fruyt

17 september 2020

16u16 0 Wommelgem Alfdan De Decker (24) stak de voorbije dagen variatie in zijn trainingen. Hij reed naar de Vlaamse Ardennen, naar zee en was gisteren in de Waalse Ardennen aan de slag. Om klaar te zijn voor de Gooikse Pijl, voor het BK tussen Halle en Anzegem én om een selectie voor de BinckBank Tour af te dwingen.

Met een derde plaats aan het einde van de Grote Prijs Jempi Monseré in Roeselare begon Alfdan De Decker goed aan zijn tweede profjaar. Enkel Fabio Jakobsen en Timothy Dupont, ploegmaat bij Circus-Wanty Gobert, gingen hem in deze manche van de Bingoal Cycling Cup vooraf. Daarna kwam corona en werd het internationaal wielerseizoen tot 1 augustus onderbroken.

“In die periode ben ik blijven trainen want iedereen dacht dat het niet lang zou duren”, blikt De Decker terug. “Ook de ploegleiding ging daarvan uit. Een pauze namen we niet, maar het duurde lang voor we weer konden koersen. Bij Circus-Wanty Gobert drongen ze erop aan naar de periode van het Belgisch kampioenschap toe te werken. Dat deed ik. Ik denk dat mijn vorm weer is zoals in maart. Maar ik heb de indruk dat iedereen heel rap rijdt. Bovendien zijn voor ons veel koersen geschrapt. In eigen land bleven nauwelijks 1.1-wedstrijden over. Precies dat zijn de koersen waarin wij het moeten doen. Bovendien merken we dat overal acht tot negen teams uit de World Tour aan de start verschijnen. Waardoor het niveau van die wedstrijden een stuk hoger klimt.”

Met de Gooikse Pijl staat zondag nog eens een 1.1-wedstrijd op de Belgische kalender. Met drie teams uit de World Tour: Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma. Vorig jaar eindigde deze koers op een massaspurt gewonnen door de Duitser Pascal Ackermann voor Alberto Daniese en Timothy Dupont. “Geen makkelijke koers, toch kan het in Gooik een massaspurt worden”, beseft De Decker. “Misschien zullen zondag veel renners met het BK van dinsdag in het achterhoofd zitten. Naar het kampioenschap heb ik toegewerkt. Eens we in Anzegem aan de lokale ronden beginnen zal de koers ontploffen. Ook omdat enkel Alpecin-Fenix op een massaspurt zal mikken. De andere ploegen gaan niet met uittredend kampioen Tim Merlier naar de streep willen.”