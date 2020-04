Acht glazen alcohol op, maar toch gaat bestuurder vrijuit voor dodelijk ongeval Jonathan Bernaerts

06 april 2020

18u00 101 Wommelgem De 54-jarige man die Gerda Gielen (59) uit Wommelgem De 54-jarige man die Gerda Gielen (59) uit Wommelgem twee jaar geleden onder invloed van alcohol aanreed, is niet verantwoordelijk voor haar dood. Dat heeft de Antwerpse politierechter geoordeeld. Volgens de rechter was de aanrijding niet te vermijden, onder meer door de gebrekkige straatverlichting. “Deze zaak is nooit het dossier over een dronken wegpiraat geweest”, aldus de advocaat van de bestuurder.

Het drama speelde zich op 18 augustus 2018 af in de Ternesselei in Wommelgem. Buurtbewoonster Gerda Gielen (59) was ‘s avonds haar hondje aan het uitlaten, toen ze bij het oversteken door een BMW werd gegrepen. De vrouw werd enkele meters meegesleurd en overleefde de aanrijding niet. Haar hondje werd in levensgevaar afgevoerd, maar zou het ongeval later na een heupoperatie overleven.

Slechte straatverlichting

Aanrijder Danny V.L., een 54-jarige man die in de Antwerpse haven werkt, bleef na het ongeval ter plaatse en biechtte meteen op dat hij gedronken had. Hij was na zijn werk op café gegaan en had naar eigen zeggen “acht pinten gedronken”. Een ademtest wees uit dat hij een alcoholconcentratie van 0,60 mg/l had, terwijl de wettelijke maximum op 0,36 mg/l ligt.

Danny V.L. werd opgepakt en door de politie ondervraagd. Volgens de vijftiger reed hij 60 km/u (de toegestane limiet op de Ternesselei is 70 km/u) en had hij het slachtoffer totaal niet opgemerkt toen ze de straat overstak. Na het ongeval stuurde het parket een verkeersdeskundige ter plaatse. Die stelde in zijn rapport dat de straatverlichting in de Ternesselei van slechte kwaliteit was.

Mama was een van de voorzichtigste en verantwoordelijkste personen die we kennen. Dat kan van de bestuurder niet gezegd worden: hij kroop na acht glazen alcohol achter het stuur Nabestaanden Gerda Gielen

Alcoholintoxicatie

Over het rijden onder invloed van alcohol had de verdediging van Danny V.L. vorige maand op het proces over de dood van Gerda Gielen geen betwisting gevoerd. “Dat was dom, fout én verkeerd”, pleitte advocaat Christian Clement. Wel vond de raadsman dat er geen oorzakelijk verband was aangetoond tussen het dronken rijden en de dood van het slachtoffer. “Dit spijtige ongeval had ook andere bestuurders, die niet hadden gedronken, kunnen overkomen”, aldus Clement. “Het was donker, de straatverlichting was van bedenkelijke kwaliteit én het slachtoffer droeg donkere kledij. Op het moment dat hij de vrouw opmerkte, kon hij onmogelijk nog op tijd remmen.”

De Antwerpse politierechter geeft de verdediging van Danny V.L. nu over de hele lijn gelijk. “Het is niet bewezen dat de aanrijding van de overstekende voetganger voor de bestuurder vermijdbaar was”, oordeelt de rechter. “De voetganger werd voor hem pas zichtbaar werd toen die verscheen in de lichtbundel van zijn voertuig. Uit niets blijkt dat hij haar eerder kon opmerken. Er is dus geen oorzakelijk verband tussen de bewezen alcoholintoxicatie en de aanrijding.” In het vonnis wordt onder meer verwezen naar het feit dat het slachtoffer donkere kledij droeg, dat het ongeval ‘s nachts op een slecht verlichte plaats buiten de bebouwde kom gebeurde én dat bestuurder V.L. niet te snel reed.

Vrijspraak

Danny V.L. gaat dus vrijuit voor onopzettelijke doding, het in gevaar brengen van een kwetsbare weggebruiker én het niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis. Aan het rijden in staat van zware alcoholintoxicatie is hij uiteraard wél schuldig. De rechter legt hem daarvoor 1.600 euro boete op, waarvan 1.000 euro effectief, alsook een rijverbod van 45 dagen. Het openbaar ministerie had vorige maand zes maanden cel, 6.800 euro boete en 18 maanden rijverbod geëist.

Voor de nabestaanden van Gerda Gielen is het vonnis een klap in het gezicht. Zij hadden gehoopt op een zware veroordeling. Bovendien lopen zij door de vrijspraak forse schadevergoedingen mis. “Dit hadden we totaal niet zien aankomen”, reageren dochter Wendy en haar man Peter. “Dat men beweert dat het ongeval mama’s eigen schuld was, maakt het extra pijnlijk. Mama was een van de voorzichtigste en verantwoordelijkste personen die we kennen. Dat kan van de bestuurder niet gezegd worden: hij kroop na acht glazen alcohol achter het stuur.”

Ook onze cliënt zou niet liever willen dan de klok te kunnen terugdraaien. Elke dag staat hij op en gaat hij slapen met de beelden en gevolgen van dit vreselijke ongeval Christian Clement

“Moedig vonnis”

De verdediging van Danny V.L. spreekt van een “moedig vonnis”. “Deze zaak is nooit het dossier geweest over een dronken wegpiraat die iemand van de baan gemaaid heeft”, reageert advocaat Christian Clement. “Het is wel het relaas van een eerlijke en oprechte man die wist (of had moeten weten) dat hij boven de wettelijke limiet zat, toch nog rustig en beheerst met de eigen wagen huiswaarts rijdt en dan terechtkomt in een dramatisch ongeval, dat eenieder van ons (bloednuchter of geïntoxiceerd) had kunnen overkomen. Het vonnis heeft de moed om deze feitelijke vaststellingen te laten doorwegen op de hartverscheurende emoties van het plotse verlies van een dierbare. Ook onze cliënt zou niet liever willen dan de klok te kunnen terugdraaien. Elke dag staat hij op en gaat hij slapen met de beelden en gevolgen van dit vreselijke ongeval.”