39-jarige bestuurder uit Olen in levensgevaar na zware crash in Wommelgem Sander Bral

29 september 2020

20u00 2 WOMMELGEM/OLEN Aan het rond punt onder de E313 in Wommelgem deed zich dinsdag tijdens de avondspits een stevig ongeval voor. Een 39-jarige man uit Olen knalde om een nog onbekende reden met zijn wagen tegen een personenwagen, die op zijn beurt tegen een derde auto vloog. Twee betrokkenen raakten gewond, waarvan één kritiek.

Het ongeval deed zich voor ter hoogte van restaurant Wok Time aan de Autolei in Wommelgem. Een 39-jarige man uit Olen reed met zijn BMW op een Citroën die voor het stoplicht stond te wachten. De Citroën werd over het grasperkje gekatapulteerd en kwam tegen een Opel terecht, die in tegengestelde richting reed. De man in de BMW raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het UZA gebracht in Edegem. Mogelijk werd hij onwel vooraleer hij het ongeval veroorzaakte, dat moet verder onderzoek uitmaken. Er kwam een verkeersdeskundige ter plaatse.

De bestuurster van de Citroën raakte gekwetst en werd naar het AZ Monica in Deurne gebracht. De bestuurder van de Opel, verwondde zich niet.