200 verjaardagskaarsjes in woonzorgcentrum Wommelgheem: Virginie en Maria worden 100 jaar en dat wordt gevierd ADA

24 september 2020

17u30 0 Wommelgem Feest in woonzorgcentrum Wommelgheem in Wommelgem. Daar werden donderdagmiddag maar liefst 200 verjaardagskaarsjes uitgeblazen. Zowel Virginie Bresseleers, beter bekend als Nieke, als Maria Blust vierden hun 100ste verjaardag. Virginie werd geboren op 24 september 1920, Maria iets vroeger op 15 september van dat zelfde jaar.

Mevr. Virginie Bresseleers (Nieke) werd geboren op 24 september 1920 als tweede kind van Frans en Louisa. Haar broer was toen 6 jaar. Haar jeugd heeft ze doorgebracht in de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. Tot haar 14 jaar is ze naar de naaischool gegaan. Het zal dan ook niet verbazen dat haar grote passie kleren ontwerpen en maken is. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, stapte ze in het huwelijksbootje met haar echtgenoot Robert, die ze leerde kennen via haar oudere broer. Het huwelijkspaar trok naar Borgerhout en streken neer in de René Carelsstraat in Borgerhout. Ze zal er haar hele leven blijven wonen tot ze op haar 99ste (!) pas naar het woonzorgcentrum verhuisde. Uit het huwelijk kwam één zoon maar die is ondertussen helaas overleden. Haar kleinzoon Chris komen nog steeds trouw op bezoek. En dan stelt zich dé vraag: wat is het geheim om zo oud te worden? “Goh, als ik het zou weten, dan zou ik het graag vertellen.”

Maria Blust is slechts een goede maand ouder dan Virginie. Zij werd geboren op 15 september 1920 en was de oudste uit een gezin met twee kinderen. Ook zij woonde lange tijd in Antwerpen in de omgeving van de Kloosterstraat. Ze trouwde maar kinderen kwamen er niet voort uit het huwelijk. Maria is een fiere dame die, net als Virginie, een passie heeft voor kleren. Aan schoenen en kleren kwam ze dan ook niet te kort.

Nog een reden om te vieren, Wommelgheem heeft tot nu toe het coronavirus gelukkig buiten kunnen houden. “Eind april en op 15 september testten alle onze medewerkers opnieuw negatief. En begin mei testten al onze bewoners negatief. Wij zijn dan ook heel trots op ons team, dat zich in deze moeilijke tijden steeds met passie en enthousiasme is blijven inzetten voor onze bewoners”, vertelt Krystyna Van Eyndhoven, directeur WZC Wommelgheem.