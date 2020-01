“Maak werk van zwarte lijst van dierenmishandelaars”: vrouw overhandigt aan minister petitie met 12.024 handtekeningen David Acke

23 januari 2020

13u42 2 Wommelgem Leen Van den Broeck uit Essen heeft een petitie met 12.024 handtekeningen afgegeven aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Die petitie vraagt om een zwarte lijst die ervoor moet zorgen dat mensen die in het verleden een dier mishandelden, niet zomaar opnieuw één kunnen adopteren. Aanleiding voor de petitie was de mishandeling van de Engelse bullterrier Chivas in augustus vorig jaar in Wommelgem.

“Ik ben blij dat ik heb doorgezet en dat ik de minister de stem van 12.024 mensen heb kunnen overhandigen. Of het iets zal veranderen, dat weet ik niet maar we hebben tenminste iets gedaan.” Dat is de conclusie van Leen Van den Broeck uit Essen nadat ze bij minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts ontvangen werd donderdagochtend. Sinds augustus vorig jaar zamelde Leen de meer dan 12.000 handtekeningen in nadat een filmpje op sociale media verspreid werd waarop te zien was hoe een eigenaar zijn geadopteerde Engelse bullterrier Chivas mishandelde onder het mom van opvoeden. “Dit soort mensen zou nooit meer een hond of eender welk dier mogen adopteren”, zei Leen toen en daarom pleitte ze dus voor een zwarte lijst die gedeeld wordt onder de verschillende asielen in Vlaanderen.

In mijn ogen is die lijst een eenvoudige oplossing maar ik ben geen minister of jurist. Ik ben gewoon een vrouw met een hart voor dieren Leen Van den Broeck

Privacy

Maar zo eenvoudig blijkt het opstellen van die zwarte lijst niet. “Volgens de minister zijn er heel wat juridische afwegingen die gemaakt moeten worden, denk maar aan privacy van de mensen die een dier willen adopteren. In dit geval zou het enkel kunnen als die persoon al eens is veroordeeld door een rechtbank”, vertelt Leen. Maar daar is ze het niet mee eens. “De database is enkel te zien door de asielen. Dit systeem komt iedereen ten goede en in de eerste plaats de dieren.”

Of haar dertig minuten durende bezoek nu iets zal veranderen, dat kan Leen niet inschatten. “Het voelt een beetje als vechten tegen de bierkaai. Ik begrijp dat de minister het groots wil aanpakken maar die zwarte lijst kan een opstapje zijn naar een groter sluitend systeem. De minister sprak erover dat er steeds meer mensen veroordeeld worden voor het mishandelen van dieren en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar die zwarte lijst werkt net preventief en kan nieuwe gevallen van mishandeling net gaan uitsluiten. In mijn ogen is die lijst een eenvoudige oplossing maar ik ben geen minister of jurist. Ik ben gewoon een vrouw met een hart voor dieren.”

De bal ligt nu in het kamp van de minister. Verdere afspraken tussen Ben Weyts en Leen zijn er niet gemaakt. “Ik heb alle andere politieke partijen ook aangeschreven en enkel het Vlaams Belang antwoordde. Vlaams Parlementslid Jan Van Puyvelde zal een schriftelijke vraag indienen bij het parlement”, aldus Leen. Van Puyvelde stichtte De Vlaamse Partij voor de Dieren en trok in 2004 naar de kiezer in Antwerpen. De partij haalde de kiesdrempel echter niet.