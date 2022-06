Woensdag Mater Markt in tuin Mater Amabilis

Ichtegem Lokaal bestuur Ichtegem sluit jaarreke­ning 2021 af met een positief resultaat

Op donderdag 30 juni 2022 buigt de Ichtegemse gemeenteraad zich over de jaarrekening van 2021. Uit de cijfers blijkt dat die afgesloten wordt met met een beschikbaar budgettair resultaat van 6.169.943 euro, zijnde 1.722.532 euro meer dan geraamd in het meerjarenplan. “Dit positief resultaat is een combinatie van het exploitatiebudget dat 489.714 euro positiever was dan geraamd en het investeringsbudget dat 1.296.039 euro positiever was dan geraamd”, licht burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) toe.

16:12