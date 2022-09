Winkel Koerse lokt publiekslieveling Yves Lampaert: “De Gullegemsestraat moet zoveel mogelijk geel kleuren”

SINT-ELOOIS-WINKELWinkel Koerse belooft op 4 oktober weer een volksfeest te worden. Topper wordt alvast de race van Yves Lampaert in zijn gele trui van de Tour de France tegen een paard. “Alleen al daarvoor verwachten we toch wel honderden mensen extra”, zegt voorzitter Krist Vandemoortele van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen.

De organisatoren zijn trots op de komst van publiekslieveling Yves Lampaert. “Dat is vooral de verdienste van Nico Mattan en Carlos Demeulemeester, de organisator van Gullegem Koerse en de Verlichters (een groep wielertoeristen rond Gella Vandecaveye, nvdr)”, benadrukt de voorzitter. “We proberen Yves al jaren naar Winkel Koerse te krijgen. Eindelijk is het gelukt. Hij komt zelfde met zijn familie. We regelen alvast vip-arrangementen en een pak drankbonnen voor zijn supportersclub.”

Volledig scherm Lampaert is niet de eerste wilerenner die het tegen een paard zal opnemen. © Deleu

“Kom in het geel”

Lampaert is niet de eerste wielrenner die tegen een paard zal racen, onder andere Mattan deed het hem jaren geleden al voor. Het is ondertussen zelfs al een jaarlijkse traditie. “Lampie koerst om 18.15 uur en dat is een ideaal uur om mensen na hun job nog naar Winkel Koerse te lokken. Toch voorzien we geen extra veiligheidsmaatregelen. We gaan wel proberen het publiek meer te spreiden langs het parcours. Het meeste volk staat vaak in de buurt van de start, maar nu gaan we verderop richting de finish ook drank- en eetstandjes plaatsen.”

De winnaar van de tijdrit op de eerste dag van de Tour de France in Kopenhagen en dus de eerste geletruidrager moet voor heel wat beleving zorgen. De organisatoren doen een oproep tot de bezoekers om iets geels aan te trekken. “We rekenen hiervoor onder andere op de media en mijn firma Belipro (vastgoedontwikkelaar, nvdr) zal ook gele gadgets uitdelen. Geel is trouwens het kleur van ons logo. De Gullegemsestraat moet geel kleuren.”

Volledig scherm Winkel Koerse vorig jaar. In de voormiddag regende het en werd het zand modder. © Henk Deleu

Nieuwe thuisbasis

Na de grote finale zijn er aan de rotonde en in het feestdorp Den Ast optredens van charmezangers Jens en een uur later Steve Tielens. Naast de nieuwbouw van jeugdhuis Den Chaplin zal dinsdag voor het eerst buurthuis De Bolhoed, de nieuwe thuisbasis van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen, worden gebruikt. “Al zal het nog niet volledig af zijn”, zegt PR-manager Geert Van Gheluwe. “De officiële opening staat gepland voor begin december. Zoals altijd gaan we dat elke eerste vrijdag van de maand uitbaten als café.”

Volledig scherm in de eerste rit van de Tour de France pakte Yves Lampaert verrassend de gele trui. © AFP

Opkuis zand

Ondertussen viel in alle brievenbussen van Sint-Eloois-Winkel, Ledegem, Rollegem-Kapelle, Lendelede, Gullegem, Dadizele, Oekene of Izegem-Bosmolens de nieuwe Krant van Winkel Koerse in de brievenbus. Dit jaar gaat het al om de twintigste editie en ook nu weer zijn er veertig bladzijden.

Volledig scherm De organisatoren met een ruime delegatie van het gemeentebestuur van Ledegem. © Maxime Petit

In afspraak met het gemeentebestuur wordt de opkuis van het zand op het parcours in de Gullegemsestraat voor het eerst pas op woensdagmorgen gedaan. Daardoor zal er tussen de rotonde en de Tuileboomstraat geen verkeer mogelijk zijn vanaf dinsdag om 8 uur tot ten laatste woensdagmiddag. Bewoners kunnen wel hun woning verlaten en bereiken via de Olympialaan en worden daar persoonlijk van verwittigd. “Die beslissing lijkt drastisch, maar is noodzakelijk”, verzekert Van Gheluwe. “Na de laatste wedstrijd vormden de bulldozers en vrachtwagens vroeger een gevaar voor de feestvierders. Om dan nog te zwijgen van de kinderen, die uiteraard graag ook eens in het Winkel Koerse zand spelen of met hun fietsje racen.”

De driehonderd vip-arrangementen zijn uitverkocht. Plaatselijke ondernemers zullen er de hoofdsponsors verwennen met een culinair festijn. Aan de feesttent zullen twee bookmakers staan.

Volledig scherm Voorzitter Krist Vandemoortele met de nieuwe krant. © Maxime Petit

