Wingense fotografe stelt tentoon in gemeentehuis SVR

20 juni 2019

Nog tot en met 15 september loopt in het gemeentehuis van Wingene een tentoonstelling met werk van Hilde Roelstraete. De Wingense fotografe maakte het voorbije cultuurseizoen portretten van artiesten net voor ze het podium opgaan.

De tentoonstelling ‘De spiegel, de schminkkamer, de artiest... just before’ is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Alle foto’s zijn genomen in de backstage van cultuurcentrum De Steiger in Menen. “Elke artiest bereidt zich op zijn of haar eigen manier voor. Het is een voorrecht om hiervan getuige te mogen zijn. Soms is er sprake van interactie, maar meestal niet. Vaak werd de aanwezigheid van de fotograaf helemaal vergeten… en net dat levert de mooiste beelden op.”