Zwevezelenaar Timmy Deman wordt vijfde Belg in de Iron Man in Hawai Sam Vanacker

13 oktober 2019

17u13 2 Wingene Vrachtwagenchauffeur en triatleet Timmy Deman (37) is als vijfde Belg over de meet gekomen op de Iron Man van Hawai, zowat de meest iconische triatlon ter wereld. De Zwevezelenaar legde de triatlon af in 9 uur en 26 minuten. In het algemene klassement werd hij 206de.

Acht jaar trainde Timmy voor de Iron Man van Hawai. In 2017 had hij al een ticket beet voor de bekendste triatlon ter wereld, maar door hartproblemen moest hij toen die droom opbergen. Maar hij gaf de hoop niet op. Twee jaar later plaatste hij zich opnieuw en dit keer stond hij wel aan de start in Hawai. “Ik ben diep moeten gaan”, laat Timmy in een reactie weten. “Het zwemmen en fietsen ging goed, maar tijdens de marathon had ik het even moeilijk, vooral op het laatste. Het vochtige klimaat valt niet te onderschatten, al kan ik daar van nature redelijk goed tegen. Veel drinken is de boodschap. Het heeft acht jaar voorbereiding en bloed, zweet en tranen gekost, maar het is me gelukt. De kroon op het werk.”

In zijn leeftijdscategorie van 35 tot 40 jaar werd Timmy 43ste op 205 deelnemers. In het algemene klassement (profatleten inbegrepen) werd hij 206de. “Of ik de ambitie heb om het nog eens te doen? Misschien wel, maar dan niet in de eerste jaren. En als ik het nog eens doe, dan graag met mijn gezin erbij. Ik heb hen erg gemist.”