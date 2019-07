Zwevezele verwelkomt nieuwe priester CDR

06 juli 2019

Zwevezele heeft een nieuwe priester. Luk Brutin nam die functie waar tot hij in de zomer van 2017 door het bisdom uit zijn parochies werd verwijderd. Ruim een maand geleden verzoenden beide partijen zich met elkaar. Brutin verliet zijn parochies vrijwillig en definitief verlaten en krijgt later een nieuwe benoeming. Hij zette op zijn beurt de beroepsprocedure die in Rome tegen zijn afzetting liep stop. Nu benoemde de Brugse bisschop Lode Aerts Marc Vantyghem als pastoor van de parochies St.-Aldegondis en St.-Jozef van Zwevezele, naast de parochies St.-Henricus Torhout en St.-Jacobus Lichtervelde. Vandaag, zaterdag 6 juli, wordt hij welkom geheten tijdens de viering van 17 uur in de St.-Aldegondiskerk van Zwevezele. Achteraf wordt er een receptie aangeboden. Iedereen is welkom.