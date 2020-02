Zwevezele hoedt zich voor storm Ellen: “Het is bang afwachten, maar in het slechtste geval gaat de carnavalsstoet niet door” Sam Vanacker

17 februari 2020

18u37 4 Wingene Door s torm Ellen dreigt het carnavalsfeest van komend weekend in het water te vallen. In verschillende gemeenten houden ze hun hart vast. In Zwevezele zit de schrik er goed in, terwijl ook de andere West-Vlaamse carnavalsgemeenten het weerbericht met argusogen volgen.

Storm Ciara veroorzaakte twee weekends geleden behoorlijk wat schade in Vlaanderen en aan de kust. Met windsnelheden tot 130 kilometer per uur, waarvan de hevigste gemeten in Blankenberge, bleef zowat iedereen wijselijk binnen. Afgelopen weekend trok storm Dennis over ons land, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Opnieuw was er schade, al bleef West-Vlaanderen toen relatief gespaard. Maar met Ellen is er nu een derde storm op komst. “We moeten voorzichtig zijn en gaan voorlopig uit van windsnelheden tot 90 kilometer per uur”, zegt weerman Frank Duboccage. “Al ziet het er naar uit dat het weer een erg onstuimig weekend wordt.”

Weerbericht volgen

Knokke-Heist, Gullegem, Blankenberge en Zwevezele volgen het weerbericht met argusogen. In elk van die gemeenten staat komend weekend namelijk een carnavalsstoet gepland. In Zwevezele is carnaval een van de absolute hoogtepunten van het jaar en voor deze 52ste editie zijn veertig groepen ingeschreven. Allemaal verenigingen die al een jaar lang toe leven naar het feestweekend en heel wat tijd en werk steken in hun kostuums en wagens. Heel Zwevezele kijkt de komende paar dagen extra aandachtig naar het weerbericht.

“We hebben de tentenbouwer gevraagd extra gewichten te voorzien en klaar te staan om de tent te verstevigen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V). “We zullen verdere maatregelen treffen naar gelang de windkrachten die op ons afkomen. Het is nu nog een kwestie van afwachten, maar in het slechtste geval wordt de stoet afgelast. De veiligheid van het publiek en van de deelnemers gaat voor alles. Maar we gaan ook geen overhaaste beslissingen nemen, daarvoor is het weer te onvoorspelbaar.”

Losse elementen vast maken

Ook carnavalsvereniging Orde van de Bolhoed houdt haar hart vast. “Sowieso is de komst van deze nieuwe storm bijzonder slecht nieuws”, zucht Tom Gryspeert. “In de eerste plaats vrezen we voor de opkomst. Dinsdagavond zal de storm in elk geval aan bod komen tijdens het overleg van de Orde. Mogelijk gaan we woensdag de carnavalsgroepen opdragen losse stukken op wagens goed vast te maken en ook hoge elementen te vermijden waar mogelijk. Voor de rest moeten we bang afwachten.”

Het is de voorbije decennia nog nooit gebeurd dat de carnavalsstoet niet kon doorgaan, al hield Zwevezele Carnaval het niet altijd droog. “Een paar jaar geleden was het erg koud en begon het plots flink te hagelen op het einde van de stoet”, weet schepen van Feestelijkheden Ann Mesure (CD&V). “Maar toen was er weinig wind.”