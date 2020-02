Zwevezeelse carnavalsstoet start uurtje later door stormweer Charlotte Degezelle

23 februari 2020

12u30 0

Het stormweer houdt de Orde van de Bolhoed niet tegen, maar zopas werd uit veiligheidsoverwegingen wel beslist om een uurtje later te starten. “De stoet gaat dus uit om 15.30 in plaats van om 14.30 uur”, laat Tom Gryspeert, secretaris van de Orde weten. “Bovendien zal de integrale stoet gekeurd worden door de veiligheidsdiensten. Zij zullen wagen per wagen onder de loep noemen.” Het parcours blijft ongewijzigd.

Overal in het Vlaamse land worden carnavalsoptochten geannuleerd. Dat is onder meer het geval in Eisden, Lommel, Tongeren, Koksijde, Zonhoven en Essen. In Aalst, toch wel de ultieme carnavalsstad van Vlaanderen, beslisten ze om net zoals in Zwevezele een uurtje later te starten.