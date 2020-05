Zwevezeels bedrijf Ocular ontwikkelt digitale bezoekersteller Sam Vanacker

11 mei 2020

15u17 0 Wingene Het Zwevezeelse bedrijf Ocular lanceert een systeem om het aantal bezoekers in winkels en publieke ruimtes te monitoren. Het gaat om een poortje met een camera die automatisch de bezoekers telt. Op een scherm zien klanten of ze de ruimte mogen binnengaan, of nog even moeten wachten.

Ook in coronatijden blijft de West-Vlaamse ondernemersgeest sterk. Ocular, een bedrijf dat onder meer de digitale ervaring in musea en bezoekerscentra verzorgt, schakelt voortaan die expertise in om het aantal bezoekers in winkels te meten. “Om de regels rond social distancing te kunnen respecteren, mag er maar een klant per tien vierkante meter binnen. Dat betekent dat handelszaken hun bezoekers moeten tellen, maar dat vraagt extra mankracht”, zegt CEO Nicolas Vanden Avenne. “Daarom bedachten we een systeem dat dat automatisch doet. In eerste instantie dachten we aan musea als klanten, maar al snel zagen we in dat ook de retail er voordeel mee kon doen. De cameratechnologie die we gebruiken bestaat al langer, dus is alles heel snel gegaan. Vorige dinsdag kwamen we op het idee en ondertussen is het prototype klaar.”

Alleen stopcontact nodig

Het systeem bestaat uit een combinatie van een staander, camerasensoren en een display. De sensoren tellen anoniem het aantal bezoekers die de ruimte binnenkomen en verlaten. “De software berekent in realtime de bezettingsgraad en op een digitale display aan de ingang krijgen wachtende klanten een rood of groen scherm te zien, zo weten ze of en wanneer ze kunnen binnengaan. Groot voordeel is dat het systeem volledig op zichzelf staat en louter een stopcontact nodig heeft. Camera’s ophangen aan het plafond of zeulen met kabels is dus helemaal niet nodig.”

Volgens Vanden Avenne kan het systeem ook na de coronacrisis nog voordelen bieden. “De gegevens over de bezoekersaantallen bieden interessante inzichten die voor marketingdoeleinden gebruikt kunnen worden. Zo kom je te weten op welke momenten van de dag het het drukste is, of hoe lang de klanten gemiddeld binnen blijven.”

