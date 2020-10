Zwevezeels bedrijf lanceert softwarepakket om virtuele showrooms te bouwen: “Door corona is ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen” Sam Vanacker

13 oktober 2020

10u24 0 Wingene Ocular lanceert een softwarepakket waarmee ondernemingen zelf een virtuele showroom kunnen bouwen. Daarmee speelt het Zwevezeelse bedrijf al voor de tweede keer in zes maanden tijd in op de veranderende noden van ondernemers door de coronacrisis.

Nadat Ocular in mei al een digitale bezoekersteller voor winkels en publieke ruimtes op de markt bracht, ontwikkelde het team van CEO Nicolas Vanden Avenne dit keer een softwareplatform waarmee bedrijven een online showroom kunnen bouwen. “Met Xperify kunnen ondernemingen vanop afstand een digitale beleving geven aan klanten of bezoekers.”, zegt Vanden Avenne. “Het platform maakt veel meer mogelijk dan een 360 graden-tour in een bedrijf. Klanten krijgen een link en de salesmensen nemen hen daarna via video mee op sleeptouw. Samen verkennen ze dan een of meerdere 3D-ruimtes waarin foto’s, video’s, pdf’s of kaarten geïntegreerd zijn. Dat maakt van zo’n bezoek een interactieve totaalervaring,”

“We speelden al even met het idee om het concept te ontwikkelen. We merkten ook vóór corona al dat bedrijven minder internationale businesstrips planden en vaker van op afstand werkten, maar door de coronacrisis is het ontwikkelingsproces in een stroomversnelling terechtgekomen. De voordelen liggen voor de hand. Een digitaal bezoek is veilig, bezoekers sparen er tijd en kosten mee uit en als bedrijf kan je mensen van waar ook ter wereld ontvangen.”