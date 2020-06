Zwembad De Alk heropent: Geen reservatie nodig, aantal zwemmers wel beperkt tot 90 Sam Vanacker

26 juni 2020

16u46 2 Wingene De Nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor de heropening van de zwembaden. Op woensdag 1 juli opent ook recreatiebad de Alk in Wingene opnieuw de deuren, weliswaar met enkele nieuwe richtlijnen. Al is vooraf reserveren niet nodig.

Door de veiligheidsrichtlijnen wordt het aantal zwemmers beperkt tot negentig. “Een zwembeurt duurt maximaal twee uur, maar reserveren is niet nodig. We verwachten dat er alleen op piekmomenten een wachtrij kan ontstaan”, zegt schepen Lieven Huys (CD&V). “We hebben een digitaal telsysteem gekocht, zodat bezoekers in de inkomhal kunnen zien of er nog plaats is en wat de vermoedelijke wachttijd zal zijn. Ook online is die wachttijd te checken. Daarnaast breiden we ook de openingsuren uit. Op weekdagen is het zwembad open van 10 tot 21 uur en tijdens het weekend van 9 tot 17 uur. De ruime openingstijden zorgen er automatisch voor dat bezoekers goed gespreid komen, waardoor we ook extra poetsbeurten kunnen inbouwen. Chloor is trouwens sowieso een voordeel op dat vlak, want het neutraliseert het coronavirus.”

Begin september staat de jaarlijkse sluitingsperiode gepland. “We kunnen deze niet uitstellen omdat er dit jaar belangrijke werken gepland staan. Tijdens de sluiting van enkele weken verdwijnen de oude geur- en stoombaden en komt er een nieuwe kinderhoek met verschillende speeltoestellen in de plaats. Tegelijk wordt in de kelder een warmtekrachtkoppeling geplaatst.”

Wachttijden controleren kan op www.wingene.be/alk. Aan groepen wordt wel gevraagd om op voorhand te reserveren via alk@wingene.be of op 051/65.04.40.