Zwembad De Alk gaat dicht voor onderhoud en installatie nieuwe kindvriendelijke speelelementen Sam Vanacker

25 augustus 2020

17u02 1 Wingene Vanaf dinsdag 1 september tot en met zondag 4 oktober blijven de deuren van recreatiebad de Alk gesloten voor het publiek. Tijdens deze periode laat de gemeente niet alleen de jaarlijkse onderhoudsbeurt uitvoeren, er komt ook een nieuwe warmtekrachtkoppeling en de geur- en stoombaden worden vervangen door waterspeeltuigen voor kinderen.

“De sluitingsperiode is enkele weken langer dan andere jaren, maar door de vele bijkomende werken hebben de aannemers elke werkdag nodig”, vertelt schepen Lieven Huys (CD&V). “Aangezien het over ingrijpende werken gaat waarbij verschillende aannemers, maar ook een studie- en architectenbureau bij betrokken zijn, konden de werken onmogelijk uitgevoerd worden tijdens de eerdere coronasluiting.”

Een van de belangrijkste werken die uitgevoerd worden, is de vernieuwing van de technische installatie in de kelder. Daar wordt de oude stookketel vervangen door een gloednieuwe warmtekrachtkoppeling met nieuwe ketels. De investering bedraagt 125.000 euro, waarvan 100.000 euro betaald wordt door de Provincie West-Vlaanderen. “De warmtekrachtkoppeling zorgt ervoor dat we zelf elektriciteit kunnen produceren die rechtstreeks in het recreatiebad gebruikt wordt. Bij het produceren van de elektriciteit komt warmte vrij die we gaan inzetten om het zwembadwater te verwarmen. De investering past binnen het Burgemeestersconvenant en de ambitie van de gemeente om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens veertig procent te verminderen.”

Voorts wordt ook een deel van het recreatiebad, dat ondertussen 20 jaar oud is, vernieuwd. “De geurbaden waren vaak defect en aan vervanging toe. Bovendien merken we dat er veel gezinnen met erg jonge kinderen naar ons recreatiebad komen. Daar spelen we op in door de geur- en stoombaden te vervangen door recreatieve speelelementen. De gemeente investeert in deze werken 80.000 euro. Tijdens de sluitingsperiode worden de grootste werken uitgevoerd en in de loop van oktober volgt dan de installatie van de recreatieve elementen zelf. Voor dat laatste hoeft het bad niet extra gesloten te worden.”