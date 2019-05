Zwaarste fase werken Beernemsteenweg bijna achter de rug Sam Vanacker

31 mei 2019

16u40 0 Wingene De eerste en meteen ook de langste fase van de werken in de Beernemsteenweg is zo goed als klaar. Als het weer wat meezit, wordt nog voor het bouwverlof een nieuwe toplaag gegoten en kunnen de werken worden afgerond.

De werken in de zone vanaf de kerk van Wildenburg tot en met het kruispunt van de Gravestraat zijn inmiddels al even afgerond. Er is nieuwe verlichting geïnstalleerd en het voet-en fietspad wordt afgewerkt. Aansluitend volgt de asfaltering van de toplaag. Tussen de kerk en de Blauwhuisstraat staan de werken minder ver en wordt wel nog aan de riolering gewerkt. Bedoeling is om ook die werken af te krijgen voor het bouwverlof.

De volgende fases volgen sneller op elkaar en worden nu al voorbereid. De aannemer start op maandag 3 juni al met het aanleggen en verplaatsen van de nutsleidingen ter hoogte van de Schaapsdreef. Deze werken duren vermoedelijk tot en met 12 juni. Vanaf 13 juni wordt er dan gewerkt in de zone vanaf de Peerstalstraat tot aan het kruispunt van de Gravestraat. Tijdens die werken blijft plaatselijk verkeer.

Na het bouwverlof worden de riolerings- en wegeniswerken vanaf de Gravestraat gestart. Zonder onvoorziene omstandigheden worden deze werken voor de winter afgerond.