Zoveelste uitstel in zaak rond dodelijke brand en sociale dumping bij transportbedrijf Siebe De Voogt

22 mei 2020

12u03 0 Wingene Acht jaar na de Acht jaar na de dodelijke brand bij transportbedrijf Krismar in Wingene is de behandeling van de zaak voor de Brugse rechtbank vrijdagmorgen voor een zoveelste keer uitgesteld. Reden zijn enkele documenten van de Poolse sociale zekerheidsinstelling die op vraag van de verdediging aan het dossier moeten worden gevoegd. De pleidooien vinden daarom pas op 23 oktober plaats.

Het nieuwe uitstel in het dossier tegen Krismar is bijna geen verrassing meer te noemen. Al in september 2018 werd de zaak ingeleid voor de Brugse correctionele rechtbank. De pleidooien werden toen vastgelegd op 24 april 2020. Vorige maand volgde een nieuw uitstel door de coronacrisis. Iedereen ging er vanuit dat de zaak vrijdagmorgen eindelijk zou gepleit worden, maar een bijkomend onderzoek van de Poolse sociale zekerheidsinstelling SUS gooide roet in het eten.

Geen rechtsstaat

Bij aanvang van de zitting dropte Dieter Dejonghe, de advocaat van zaakvoerder Kris C., meteen een bommetje. Hij haalde aan dat “de Poolse RSZ” dit voorjaar opnieuw enkele chauffeurs van Krismar had verhoord. Alleen zat het document met de bewuste verhoren niet in het dossier. “Wij willen die verhoren inlezen", stelde Dejonghe. “Zo niet worden onze rechten van verdediging geschonden.” Ook Frederik Vanden Bogaerde, de raadsman van Krismar, haalde hard uit naar het arbeidsauditoraat. “Als we niet hadden opgemerkt dat dit document bestond, wat zou er dan gebeurd zijn? Dan konden we simpelweg niet meer spreken van een rechtsstaat.”

Nieuw uitstel

Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere verzette zich met klem tegen een nieuw uitstel. “De verdediging wil dit dossier torpederen en op de lange baan schuiven”, sneerde hij. “Een eerste versie van het document waarover het gaat, werd in 2018 al in het dossier gevoegd. Deze nieuwe versie verschilt daar amper van.” Na beraad besliste de rechtbank toch in te gaan op de vraag van de verdediging.

Een nieuwe datum voor de pleidooien werd vastgelegd op 23 oktober. Krismar, zaakvoerder Kris C. en enkele andere vennootschappen moeten zich dan verantwoorden voor grootschalige sociale dumping, waarbij 168 Poolse chauffeurs zouden onderbetaald zijn geworden en de Belgische sociale bijdragen zouden zijn ontweken. De fraude kwam aan het licht na een zware brand in een loods van Krismar op 1 april 2012, waarbij twee Polen om het leven kwamen.