Zomerzoektocht in teken van dertig jaar Hendrik Verkest Sam Vanacker

09 juli 2019

11u00 0 Wingene De gemeente Wingene en evenementencomité Woestijnzwijn pakken voor het zevende jaar op rij uit met een zomerse fietszoektocht. Met het einde van het burgemeesterschap van Hendrik Verkest in zicht, staat de zoektocht dit keer in teken van zijn verwezenlijkingen in de afgelopen dertig jaar.

Het traject bedraagt ongeveer 45 kilometer. “Je fietst langs minder voor de hand liggende wegen en ontdekt zo steeds iets nieuws”, zegt Stijn Verkinderen van Woestijnzwijn. “Deelnemers kunnen de fietstocht in een keer fietsen, maar niets houdt hen tegen om het traject in meerdere etappes af te werken. Langs de route maken de fietsers kennis met bekende en minder bekende realisaties die onder het dertigjarig burgemeesterschap van Hendrik Verkest tot stand kwamen. Het is de bedoeling dat de deelnemers de foto’s uit het Zomerzoeken-boekje in de juiste volgorde plaatsen.”

Wie zijn of haar antwoordformulier voor 1 september inlevert in het gemeentehuis, de bib of de Alk maakt kans op een mooie prijs. De twee hoofdwinnaars ontvangen een prijs ter waarde van 750 en 250 euro. Meer informatie is hier te vinden.