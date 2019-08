Exclusief voor abonnees Zeventigers wonen drie maanden na ongeval waarbij woning half instortte nog altijd tussen de brokstukken: “Elke dag dat puin zien, doet pijn” Hans Verbeke

14 augustus 2019

09u28 0 Wingene Lea Serry (71) en Eric Samyn (72) uit Zwevezele wonen drie maanden nadat een auto hun woning binnenknalde nog altijd tussen de brokstukken. Een auto reed toen tegen het zwakste punt van hun huis, dat meteen deels instortte. Sindsdien pendelt het koppel tussen de woning en een flat, waar ze overnachten. “De klok rond in dat appartement zouden we niet overleven”, zegt Lea.

Een 28-jarige boekhouder uit Wingene botste op 16 mei in de Meiboomstraat in Zwevezele tegen een auto die rechts uit een zijstraatje kwam. De man verloor de controle over zijn Mitsubishi en knalde op de hoek van een woning. Door de klap stortte een deel van de bovenverdieping in. Zelfs een slaapkamer donderde naar beneden. Bewoonster Lea Serry (71) zag het gebeuren vanuit de achterbouw. Haar man Eric Samyn (72) lag nog in bed, in een kamer naast de vernielde slaapkamer. Beiden kwamen er met de schrik vanaf.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis