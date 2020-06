Zesdejaars van Centrumschool zwaaien af, derde kleuterklasjes vieren mee Sam Vanacker

30 juni 2020

14u33 0 Wingene De zesdeklassers van de Centrumschool in Wingene hebben maandag hun getuigschrift gekregen. Ook voor de kindjes van de derde kleuterklas was er een diplomamomentje, samen met de ouders.

Er werd stevig gespeecht, gezongen en gedanst in de Centrumschool maandag. Voor de leerlingen van 6A en 6B was er plechtig afscheidsmoment, samen met de ouders, maar van op een veilige afstand. Voor elke leerling was er een diploma en uiteraard een afstudeerhoedje.

Maar ook de 41 kinderen van de derde kleuterklas vierden het einde van hun kleuterjaren in stijl. Uitgedost in het thema ‘Black & White’ kregen ze allemaal een diploma én net als de zesdeklassers gingen ze met een - weliswaar geknutseld - afstudeerhoedje op de foto. Op de tonen van Le Lac Du Connemara werden ze uitgezwaaid.